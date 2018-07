Jeb Bush diz que ainda não está pensando em se candidatar para Casa Branca

A maratona de programas de entrevistas fechou uma semana atarefada de apresentações públicas para Bush, um dos muitos republicanos vistos como potenciais candidatos para as nomeações presidenciais de 2016. Bush disse que é muito cedo para ponderar seriamente uma candidatura para a Casa Branca.

"Eu decidi adiar qualquer consideração disso até o momento adequado... o que ainda vai demorar mais de um ano, com certeza," afirmou Bush no programa "State of the Union" da CNN. "Quando eu decidir passar pelo processo (de candidatura), vou avisá-los."

O tour do livro de Bush levantou uma corrente de especulações sobre seu futuro político, mas ele se desvencilhou das perguntas sobre os planos, sem dar uma decisão definitiva sobre a candidatura presidencial.

Bush é um em um punhado de potenciais candidatos republicanos na mira pública nos meses recentes, uma lista que também inclui o senador republicano Marco Rubio, da Flórida, o governador da Lousiana, Bobby Jindal, e o governador de New Jersey, Chris Christie.