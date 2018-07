John Kerry faz visita surpresa ao Afeganistão

CABUL - O secretário de Estado norte-americano, John Kerry, fez nesta segunda-feira, 25, uma visita não anunciada ao Afeganistão para se reunir com o presidente Hamid Karzai, disse uma fonte oficial norte-americana, num momento em que os dois governos buscam estabilizar o Afeganistão para permitir a saída da maior parte das tropas de combate estrangeiras, até o final de 2014.

Kerry e Karzai discutiram várias questões, como a reconciliação afegã, a transferência de responsabilidades para as forças afegãs e a realização de eleições no país, segundo o funcionário dos EUA. O governo de Karzai tenta estabelecer negociações formais de paz com o Taleban, que resiste à superioridade militar das forças da Otan em uma guerra que já dura mais de 11 anos.

Karzai deve viajar nos próximos dias ao Catar a fim de discutir o processo de paz e a abertura de um escritório do Taliban para conduzir as negociações.

Comentando a viagem de Karzai, a fonte dos EUA disse a jornalistas: "Acho um sinal muito positivo. É mais um passo em um caminho contínuo rumo... a algum tipo de processo de reconciliação". "Ninguém está esperando que ele abra um escritório lá em uma semana. Ninguém espera que ele esteja sentado com o Taleban em uma semana. Esse é um processo longo, e esse é mais um passo pequeno, embora positivo, nesse processo."

As tensões entre os EUA e o Afeganistão se aprofundaram nos últimos anos por causa de diversas questões, como as vítimas civis de bombardeios aéreos, as ações militares noturnas e a transferência de prisioneiros. O funcionário admitiu haver dificuldades na relação entre EUA e Afeganistão, mas disse acreditar que várias delas já foram resolvidas, incluindo um acordo para a retirada das forças norte-americanas de parte da província de Wardak, onde os soldados eram acusados de maltratar moradores locais.

Ele disse também que os EUA consideram que já ficou para trás o recente incidente em que Karzai acusou Washington de negociar secretamente com o Taliban para manter uma presença militar estrangeira no Afeganistão - situação que marcou negativamente a primeira visita de Chuck Hagel ao Afeganistão depois de assumir o cargo de secretário de Defesa dos EUA.

O funcionário disse que Kerry pretendia também visitar o Paquistão, mas decidiu não fazê-lo para não dar a impressão de estar influenciando a campanha para a eleição paquistanesa de 11 de maio.

