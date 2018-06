Jovem que viajou escondido em trem de pouso continua hospitalizado nos EUA

O garoto, cujo nome não foi revelado, está "descansando confortavelmente" em um hospital no Havaí, informou a porta-voz do Departamento de Serviços Humanos estadual, Kayla Rosenfeld, em um comunicado.

O adolescente está sob custódia da divisão de Serviços do Bem-Estar da criança do departamento, e as autoridades estão trabalhando para garantir sua volta segura para a Califórnia, disse ela.

No domingo, o garoto fugiu de casa e viajou no compartimento do trem de pouso de um Boeing 767 da Hawaiian Airlines em um voo de mais de cinco horas do Aeroporto Internacional de San Jose ao Aeroporto Kahului, em Maui, relatou a polícia federal dos Estados Unidos (FBI). Ele aproveitou a escuridão para entrar na pista, disse a polícia de San Jose.

O adolescente logo perdeu a consciência, já que as temperaturas no compartimento caíram para 62 graus Celsius abaixo de zero, disse um agente. O FBI declarou que o avião alcançou a altitude de 11.582 metros, nível no qual o oxigênio é tão escasso que a sobrevivência se torna difícil.

Desde 1947, 105 pessoas em todo o mundo foram encontradas voando clandestinamente e 80 delas morreram, de acordo com cifras da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos.