Jurista conservador Robert Bork morre aos 85 nos EUA

Bork teve papel de destaque em batalhas envolvendo a Suprema Corte e no caso Watergate a ponto de seu sobrenome ser usado como verbo.

O verbo " to bork" foi incluído em 2002 no Oxford English Dictionary com o significado de "difamar ou vilificar (uma pessoa) sistematicamente, especialmente nos meios de comunicação de massa, geralmente com o objetivo de impedir sua nomeação para um cargo público; obstruir ou atrapalhar (uma pessoa) de alguma maneira".

Em entrevista em 2005 à rede CNN, ele disse que a existência do verbo era "uma forma de imortalidade" para ele.

Indicado para a Suprema Corte em 1987 pelo presidente republicano Ronald Reagan, Bork teve seu nome barrado pelo Senado, então dominado por democratas, por causa da sua filosofia jurídica conservadora.

