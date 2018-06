Kerry diz não saber se acordo com Irã pode ser alcançado antes do fim do mês

O secretário de Estado norte-americano, John Kerry, disse neste sábado, na véspera de negociações com o Irã sobre o programa nuclear do país islâmico, que há dúvidas sobre se um acordo provisório pode ser alcançado até o fim do mês. “Não posso lhes dizer se vamos ou não conseguir um acordo”, afirmou Kerry em coletiva de imprensa. Os EUA e outras cinco potências vão retomar as negociações com o Irã em Lausane, na Suíça, neste domingo, antes do prazo final de março para se alcançar um acordo provisório, com um definitivo em junho. (Reportagem de Lesley Wroughton)