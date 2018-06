Kerry diz que acordo de gás entre Rússia e China não tem relação com Ucrânia O acordo de fornecimento de gás no valor de 400 bilhões de dólares assinado entre a Rússia e a China nesta quarta-feira foi o resultado de 10 anos de negociações e não tem relação com as tensões diplomáticas na Ucrânia, disse o secretário de Estado norte-americano, John Kerry.