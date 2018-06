Kerry fala em progresso nas conversas com Irã, mas alerta para caminho difícil O secretário de Estado norte-americano, John Kerry, afirmou nesta segunda-feira que o Irã e seis potências mundiais fizeram progressos substanciais rumo a um acordo definitivo a respeito do programa nuclear iraniano, mas que as conversas continuarão difíceis nos próximos meses, apesar das novas ideias apresentadas.