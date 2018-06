Kerry oferece ajuda contra militantes no Quênia

Kerry também irá discutir direitos humanos no Quênia em reuniões com o presidente Uhuru Kenyatta e com outras autoridades governamentais, discutindo o complicado processo de paz no Sudão do Sul e a violência em Burundi, disse uma autoridade norte-americana.

A visita de Kerry acontece após um ataque de militantes al Shabaab que matou 148 pessoas em uma universidade em Garissa, no norte do Quênia, no dia 2 de abril.

"Estaremos procurando maneiras adicionais para apoiarmos os esforços do Quênia para combater o al Shabaab", disse a autoridade, sem dar mais detalhes.

O ministro do Exterior do Quênia, Amina Mohamed, disse no mês passado que Nairobi queria ajuda em inteligência, vigilância, e reconhecimento de suspeitos de seus aliados ocidentais.

(Reportagem de Lesley Wroughton)