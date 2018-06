Kerry vê cessar-fogo em Gaza como 'oportunidade' e faz apelo por solução

Kerry afirmou que o ministro das Relações Exteriores do Egito vai convidar as partes para participar de negociações "sérias" no Cairo e que os Estados Unidos planejam enviar uma pequena delegação. Ele classificou o cessar-fogo como "tempo precioso".

"É uma oportunidade, um momento para que as diferentes facções sejam capazes de se unir com o Estado de Israel em um esforço para tentar encontrar maneiras para um cessar-fogo sustentável e, então, obviamente, por um longo período de tempo", disse Kerry a repórteres.

Kerry afirmou que os EUA estão agradecidos que a violência possa parar por mais de 24 horas. "Esperamos que este momento de oportunidade seja agarrado pelas partes, mas ninguém pode forçá-las a fazer isso", acrescentou Kerry.

"Não há garantias. Esta é uma questão difícil, complicada, e eu acho que todo mundo sabe que não foi fácil chegar a este ponto. Todo mundo sabe que não será fácil ir além deste ponto, mas é imperativo que as pessoas façam o maior esforço para tentar encontrar um ponto comum", disse Kerry.