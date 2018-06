Legalização da maconha será votada em Oregon, Alaska e capital dos EUA

Os eleitores da capital federal dos Estados Unidos e de dois Estados da Costa Oeste norte-americana decidirão nesta terça-feira, dia de eleições legislativas e estaduais, se legalizam a maconha, em um teste para as iniciativas de descriminalização da droga em andamento em todo país.

Se aprovada nas urnas do Oregon e do Alaska, a medida levará à implementação de uma rede de lojas oficiais, semelhantes às que já operam no Colorado e em Washington desde as votações pioneiras de 2012. No distrito de Columbia, a regulamentação permitirá a posse, mas não a venda no varejo.

Os referendos acontecem em um panorama de mudanças rápidas na opinião dos norte-americanos a respeito da maconha nos últimos anos. Os esforços de legalização da erva conquistam cada vez mais adeptos e vêm desencadeando mudanças de políticas em cidades e Estados onde a droga continua sendo ilegal pela lei federal.

“Perdendo ou ganhando, esperamos ver mais apoio e diálogo sobre o tema do que nunca”, disse Mason Tvert, porta-voz do Projeto de Política da Maconha, que trabalha com medidas de legalização na Califórnia e em outros Estados.

Apoiados por organizações nacionais, os defensores da descriminalização tiveram mais fundos para gastar em anúncios, visitas domiciliares e outras modalidades de campanha no Oregon e no Alaska. Uma repórter chegou a largar o emprego ao vivo na televisão para declarar seu apoio à legalização da maconha.

“Qualquer coisa menor que uma aprovação fácil em todos os Estados é uma grande derrota para os bolsos recheados dos defensores da legalização”, afirmou Kevin Sabet, cofundador do grupo antilegalização Abordagens Inteligentes sobre a Maconha.

(Por Eric M. Johnson)