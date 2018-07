Legislador sugere que Obama foi informado sobre chefe da CIA O chefe do Comitê de Inteligência Interna dos Estados Unidos sugeriu neste domingo que o presidente do país, Barack Obama, poderia saber sobre os casos extraconjugais do diretor da CIA, David Petraeus, antes das eleições de novembro, e afirmou que o procurador-geral Eric Holder deve responder essa pergunta em breve diante do Congresso.