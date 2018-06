Lei de imigração dos EUA deve ser concluída esta semana

O senador democrata de Nova York Charles Schumer disse que os senadores do bipartidário "Grupo dos Oito" resolveram as principais questões pendentes e que suas equipes estão colocando o projeto numa linguagem legislativa.

"Todos nós dissemos que não haverá acordo até que todos os oito concordem com um projeto grande e específico, mas espero que tenhamos isso pronto até o final da semana", disse ele ao programa "Face the Nation" da rede de televisão norte-americana CBS.

"Houve confusões no caminho, mas cada uma delas foi resolvida", disse Schumer, um membro do grupo, que tem quatro democratas e quatro republicanos.

Os oito membros precisam revisar a linguagem legislativa, disse ele.

A Câmara do Comércio dos Estados Unidos, o maior grupo empresarial norte-americano, e a AFL-CIO, a maior federação trabalhista, chegaram a um acordo elusivo sobre um programa de trabalhadores temporários no final do mês passado, abrindo caminho para a composição total do projeto de lei.

A legislação irá incluir um caminho para conseguir a cidadania norte-americana para estimados 11 milhões de imigrantes ilegais, aumentando a segurança das fronteiras e as formas para empresas atingirem a necessidade de trabalhadores altamente especializados e também com pouca especialização.

(Por Philip Barbara)