Lei para encerrar coleta de dados da NSA avança no Congresso dos EUA Um projeto de lei para pôr fim à coleta de dados de registros telefônicos pelo governo norte-americano foi aprovado por unanimidade por um segundo comitê do Congresso dos Estados Unidos nesta quinta-feira, levando adiante o primeiro esforço legislativo para reformar as práticas de vigilância desde que os programas de espionagem foram revelados há um ano.