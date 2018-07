Leões fogem de fazenda e assustam moradores de cidade dos EUA

Leões, tigres, chitas e ursos estão entre os 48 animais selvagens que fugiram na terça-feira em uma fazenda perto de Zanesville, no leste dos EUA. Muitos dos animais foram feridos a tiros pelas autoridades depois de uma ordem para 'atirar para matar'. Os tiros foram mais tarde substituídos por tranquilizantes.

"Ainda estamos preocupados com os animais que estão à solta", disse à CNN Kim Hambel, diretor de operações do departamento de polícia do município de Muskingham.

"Enviamos um policial, um especialista em vida selvagem e um veterinário à propriedade para realizar uma operação de busca e apreensão. Acreditamos que ainda haja entre 30 e 35 animais desaparecidos".

O proprietário da fazenda, Terry Thompson, foi encontrado morto caído no chão quando autoridades foram à fazenda na terça-feira depois de receber informações de que animais selvagens estavam andando pela área. Encontraram as jaulas abertas.

Uma autópsia está programada para determinar a causa da morte de Thompson.

Autoridades recomendam que moradores fiquem dentro de casa e disseram que as escolas permaneceriam fechadas nesta quarta-feira como medida de precaução.

"Trata-se de animais selvagens que você veria na TV na África", disse o xerife Matt Lutz a jornalistas.

Hambel disse que autoridades foram à propriedade diversas vezes nos últimos anos por conta de reclamações.

(Reportagem de Jim Leckrone)