Líder republicano na Câmara é derrotado por rival conservador em primárias nos EUA

O Tea Party é uma ala mais conservadora dentro do partido Republicano.

Cantor, segundo republicano mais importante da Câmara, foi facilmente superado na terça-feira pelo professor universitário de economia David Brat, que o acusou de trair os princípios conservadores sobre gastos, dívida e imigração.

Brat teve cerca de 56 por cento dos votos, enquanto Cantor ficou com 44 por cento.

O resultado foi um golpe para a base republicana, que havia obtido uma série de vitórias sobre o Tea Party nas primárias para selecionar candidatos às eleições de novembro. Republicanos esperam conquistar seis assentos e assim obter a maioria no Senado, mas são amplos favoritos para manter a maioria na Câmara.

Isso poderia paralisar esforços para criar um projeto de lei na Casa para reformar a legislação sobre imigração, à medida que republicanos buscam proteger-se contra futuros desafios vindo de alas mais conservadoras antes das eleições de 4 de novembro.

Isso pode fazer, ainda, com que republicanos se tornem mais hesitantes em cooperar com o presidente Barack Obama e com democratas, por medo de serem criticados pela ala mais conservadora.

Cantor era visto por muitos como um eventual sucessor do presidente da Casa, John Boehner, e sua derrota levará a uma reestruturação na liderança republicana no fim do ano, em um momento de nervosismo entre deputados por conta da insatisfação pública em relação ao Congresso.

Parlamentar que está em seu sétimo mandato e é ligado ao setor financeiro, Cantor gastou mais de 5 milhões de dólares para enfrentar Brat, um iniciante político que leciona na faculdade Randolph-Macon.

Brat gastou apenas cerca de 122 mil, e não era visto como um perigo para Cantor pela imprensa ou em círculos republicanos nacionais.

A vitória também deu mais audácia a líderes conservadores e pode encorajar a oposição a Boehner, quando for escolhida a nova liderança partidária.

“A derrota de Eric Cantor nesta noite é um momento apocalíptico para a base do partido Republicano”, disse Brent Bozell, veterano ativista conservador e fundador do Centro de Pesquisas de Mídia e do ForAmerica.