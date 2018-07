Líderes não estão perto de acordo sobre abismo fiscal-Casa Branca O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, vai se reunir com líderes do Congresso na semana após o feriado do Dia de Ação de Graças para discutir meios de evitar o chamado abismo fiscal, que pode impor ao país cortes drásticos de despesas e aumento de impostos, afirmou a Casa Branca neste sábado.