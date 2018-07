Liga Árabe vai apoiar campanha dos EUA contra Estado Islâmico, dizem fontes

O chefe da Liga Árabe, Nabil al-Arabi, disse na abertura de uma sessão do grupo que o avanço do grupo no Iraque desafia não apenas a autoridade do país, mas “sua própria existência e a existência de outros países,” e apelou para que haja uma declaração clara e decisiva para enfrentar o terrorismo militarmente, politicamente, economicamente e culturalmente.

Vários ministros das Relações Exteriores falaram sobre a gravidade do desafio imposto pelo Estado Islâmico ao Iraque, assim como sobre a violência que tomou conta da Líbia e outras regiões.

Uma fonte da diplomacia iraquiana disse que Bagdá tinha elaborado uma resolução, que endossa seus esforços para enfrentar os militantes, e condena as ações do Estado Islâmico como crimes de guerra e crimes contra a humanidade.

Outras fontes diplomáticas disseram que a Liga Árabe concordaria com uma resolução de apoio à campanha aérea dos EUA contra o grupo. A agência de notícias oficial do Egito, Mena, citou uma fonte dizendo que os ministros concordariam em trabalhar com os EUA.

Não ficou imediatamente claro se Washington seria citado no texto final, enquanto os chanceleres elaboram os detalhes na noite de domingo.

(Por Lin Noueihed e Omar Fahmy)