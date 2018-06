Livro com frases de Mitt Romney sai em maio

"Mitt Romney In His Own Words" ("Mitt Romney em suas próprias palavras") sai em maio, em edição de capa mole, com organização do escritor Philip Hines, disse a editora, subsidiária da Simon & Schuster.

Romney, ex-governador de Massachusetts, atualmente lidera a disputa interna do Partido Republicano para ser candidato a presidente.

A editora não apresentou amostras das citações que devem ser incluídas no volume, mas disse que elas abrangem também assuntos como o aquecimento global e a prisão militar de Guantánamo.

A obra será escrita no mesmo estilo de "I, Steve", compilação de frases de Steve Jobs que foi colocada às pressas do mercado depois da morte do cofundador da Apple, em outubro.

(Reportagem de Christine Kearney)