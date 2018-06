Loteria dos EUA pode bater recorde na terça-feira

Na segunda-feira, a bolada chegava a 586 milhões de dólares, e o volume ainda deve crescer expressivamente até o fim da comercialização, pouco antes do sorteio às 23h (1h de quarta-feira no horário de Brasília), segundo a diretora de loterias do Estado da Virgínia, Paula Otto, que dirige o Mega Millions, loteria que envolve vários Estados.

Geralmente, segundo ela, até 70 por cento dos bilhetes são vendidos no dia do sorteio. No fim de semana, o volume de vendas superou em 20 por cento o esperado, disse Otto.

O recorde anterior para uma loteria nos EUA era de 656 milhões no Mega Millons de março de 2012.

Se o vencedor optar por receber o prêmio à vista, em vez de pagamentos distribuídos por 30 anos, ficará com um valor de 316 milhões de dólares, segundo o site MegaMillions.com.

Caso o prêmio não saia nesta terça-feira, ficará acumulado para o sorteio seguinte, na véspera do Natal.