Maior parte dos serviços de metrô volta a operar em NY

As linhas 4 e 5 através de túneis sob o East River para o Blooklyn e a linha 7 que vai de Midtown ao Queens estão funcionando, afirmou Cuomo em uma entrevista coletiva fora do local de distribuição de alimentos da Guarda Nacional. A linha 6, que vai da Ponte do Brooklyn até a Avenida Lexington, em Manhattan, e até o Bronx também retomaram a operação, segundo ele.

A volta do serviços do metrô foi mais rápida do que algumas autoridades da cidade previam, após a tempestade e a enchente que a Autoridade de Transporte Metropolitano (MTA, em inglês) chamou de as piores em 108 anos de história.

O presidente da MTA, Joseph Lhota, afirmou que as linhas 4, 5 e 6, que conectam downtown Brooklyn e a linha Avenida Lexington em Manhattan, a mais movimentada nos EUA, o trem número 7, e a linha Staten Island voltaram a operar às 12h (de Brasília). Mais serviços serão restaurados durante este fim de semana, afirmaram autoridades.

O MTA está operando o que chamou de uma "ponte de ônibus" desde a retomada parcial das operações do metrô na manhã de quinta-feira. Esse sistema conecta as estações em Midtown para o Brooklyn através de uma rede de 330 ônibus que atravessa o East River pela ponte sobre o Rio East. O sistema será fechado à medida que o serviço de metrô se normalizar, declarou Lhota. As informações são da Dow Jones.