Mais eleitores veem Obama como o pior presidente da era moderna, diz pesquisa Passados dois anos do início do segundo mandato do presidente norte-americano, Barack Obama, mais eleitores estão insatisfeitos com o modo como administra o país em tudo, da economia à política externa, e lhe deram as piores notas de um presidente dos Estados Unidos na era moderna, revelou uma pesquisa nesta quarta-feira.