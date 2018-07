Manifestantes acampados diante da Casa Branca vão ser removidos

O Serviço Nacional de Parques dos EUA anunciou na semana passada que iria cumprir à meia-noite (horário local) uma determinação legal contrária ao pernoite nas praças McPherson e Freedom, onde manifestantes do movimento Ocupem Wall Street estão acampados desde outubro.

A polícia ordenou a retirada de sacos de dormir e outros objetos, mas disse que as barracas poderão permanecer no local como símbolo do protesto, desde que fiquem abertas.

O medo de confrontos cresceu depois que a polícia usou uma bomba de efeito moral contra um manifestante no domingo, o qual depois foi preso.

O ultimato em Washington se segue a novos distúrbios em manifestações em Oakland, na Califórnia, no fim de semana.