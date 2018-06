Manifestantes em Washington, NY e Boston protestam contra mortes pela polícia

Os organizadores disseram que as manifestações estavam entre as maiores na recente onda de protestos contra as mortes que colocaram os holofotes sobre as relações raciais nos Estados Unidos.

As manifestações foram em geral pacíficas, embora a polícia em Boston tenha dito que prendeu 23 pessoas que tentaram bloquear uma estrada.

Policiais em Oakland, Califórnia, disseram ter detido 45 pessoas por vandalismo, por não terem dispersado, por resistência à prisão e por outras acusações no sábado à noite, após milhares terem tomado a ruas.

Decisões de tribunais de não acusar os policiais envolvidos nas mortes de Michael Brown, no Missouri, e de Eric Garner, em Nova York, colocaram o tratamento de minorias pela polícia de volta na agenda nacional.

"Vamos manter a luz sobre Mike Brown...em todas as vítimas. A única maneira de fazer as baratas correrem é manter a luz acesa", disse o líder de direitos civis reverendo Al Sharpton, cuja Rede de Ação Nacional organizou a manifestação em Washington.

Sharpton pediu que o Congresso aprove a legislação que permitirá que promotores federais assumam casos envolvendo violência da polícia.

(Por Ian Simpson, Lacey Johnson e Jonathan Spicer)