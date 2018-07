Marroquinos são detidos durante invasão a tribunal no Texas

Os homens, pelo menos três deles com cerca de 20 anos de idade, serão interrogados por uma força-tarefa conjunta contra o terrorismo incluindo o FBI e as autoridades de imigração dos EUA, disseram autoridades.

Três homens foram encontrados dentro do tribunal do condado de Bexar, um monumento de 120 anos no centro de San Antonio, e dois em um veículo estacionado na frente do edifício, disse a porta-voz do Condado de Bexar, Laura Jesse.

Ela afirmou que todos os cinco eram marroquinos.

Funcionários disseram que encontraram "fotografias de infraestrutura" dentro do veículo, incluindo shopping centers, sistemas de água, tribunais e outros edifícios públicos que, segundo eles, foram tomadas em várias cidades dos Estados Unidos.

"Eles têm documentos de viagem, bilhetes de estacionamento, eles têm estado em todo o país", afirmou o capitão da polícia, Cris Andersen. "Um monte de equipamento fotográfico, muitos documentos de equipamentos estavam dentro de seu veículo."

"Eles vão ser detidos para interrogatório pelo FBI, o Departamento de Imigração e Alfândegas e a força-tarefa conjunta contra o terrorismo", disse Andersen.

San Antonio dá lugar a três importantes bases militares dos EUA, e funcionários disseram que elas foram notificadas do incidente e alertadas para qualquer atividade ou veículos suspeitos.

Uma convenção de inteligência militar está ocorrendo no Centro de Convenções da cidade, a alguns quarteirões de distância, com altos funcionários da inteligência, incluindo representantes da Casa Branca, mas os investigadores não disseram se houve alguma conexão com o evento.

