Menino de 5 anos é observado sob suspeita de Ebola em Nova York, diz mídia

O garoto, que chegou aos Estados Unidos no sábado a partir da Guiné, estava com uma febre de 39 graus Celsius, noticiou a rede ABC News. Ele ainda não foi submetido a exame para detectar a presença do vírus e não estava em quarentena, disse a ABC, citando autoridades do departamento municipal de saúde de Nova York.

O jornal The New York Post noticiou que um menino estava vomitando e foi retirado de sua casa na região do Bronx por uma equipe médica de emergência.

Representantes do departamento de saúde da cidade não puderam ser imediatamente contactados para comentar o caso.

(Reportagem de Susan Heavey)