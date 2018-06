Menino de 8 anos morre após salvar familiares de incêndio nos EUA

Após o incêndio na segunda-feira, os bombeiros encontraram o corpo de Tyler Doohan no quarto dos fundos da casa móvel de seu avô em Penfield, Nova York, perto do lago Ontário e cerca de 480 quilômetros a noroeste da Cidade de Nova York.

Tyler, junto com seu avô, Louis Beach, de 57 anos, e seu tio Steven Smith, de 54 anos, não conseguiram escapar e morreram antes de os bombeiros poderem resgatá-los, disse o chefe dos bombeiros de Penfield, Chris Ebmeyer.

"Havia fogo por todo o comprimento do trailer e sobre as suas cabeças. Eles não foram capazes de escapar", disse Ebmeyer a repórteres após o incêndio. "Muito provavelmente os ocupantes foram sufocados por monóxido de carbono e gás tóxico liberado no incêndio."