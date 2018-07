Meteoro ilumina o céu durante a noite no leste dos EUA e Canadá

Estadão.com.br, com agências internacionais, atualizado às 15h26

NOVA YORK - Flashs de luz avistados na noite de ontem no céu de pelo menos 13 Estados americanos e duas províncias canadenses podem indicar a trajetória de um meteoro, descrito como uma bola de fogo. "A julgar pelo brilho, estamos lidando com algo tão brilhante quanto a lua cheia", disse Bill Cooke, do escritório de meteoros da Agência Espacial dos EUA, a Nasa. "Parecia uma estrela cadente super brilhante", contou Rober Lunsford, da Sociedade Americana de Meteoros.

De acordo com Derrick Pitts, astrônomo-chefe do Instituto Franklin da Filadélfia, afirmou que o objeto devia ter o tamanho de uma bola de volei. "Ele entrou na atmosfera. Não temos 100% de certeza de que se trata de um meteoro, mas as descrições são compatíveis", afirmou.

A Sociedade Americana de Meteoros reuniu mais de 300 relatos de testemunhas e há ainda outros 100 em revisão, afirmou Mike Hankey, observador americano da sociedade. Para Pitts, o número de relatos é alto porque o evento ocorreu na noite de uma sexta-feira e "o Twitter tem sido um caminho para as pessoas compartilhares informações sobre avistamentos".