México diz que acordo com EUA e Canadá será assinado em novembro

CIDADE DO MÉXICO - O governo do México afirmou nesta quinta-feira, 8, que a assinatura do tratado comercial com Estados Unidos e Canadá (T-MEC) acontecerá na reunião do G-20, que será realizada em Buenos Aires, na Argentina, no dia 30 de novembro.

O titular da Secretaria de Economia do México, Ildefonso Guajardo, disse nesta quinta-feira a jornalistas que "será uma assinatura com os poderes outorgados aos ministros e seguramente acontecerá onde coincidamos os três ministros, que será em Buenos Aires".

Desta maneira, Guajardo confirmou a presença dos seus homólogos dos outros dois países, embora tenha ressaltado que a presença dos três presidentes, Enrique Peña Nieto, Donald Trump e do primeiro-ministro Justin Trudeau, "está para ser confirmada". Além disso, lembrou que a aprovação do tratado depende do Senado mexicano, do Senado e da Câmara de Representantes dos Estados Unidos e do parlamento do Canadá.

Depois de longas e tensas negociações, o México e os Estados Unidos chegaram no final de agosto a um novo acordo comercial bilateral que deixava a porta aberta à entrada do Canadá.

Finalmente, o Canadá anunciou no último dia 30 de setembro sua incorporação, com o que o pacto seguirá sendo trilateral, respeitando a natureza do Tratado Norte-Americano de Livre-Comércio (Nafta, na sigla em inglês), vigente desde 1994. /EFE