Mike Pompeo chega a Israel no primeiro dia de viagem pelo Oriente Médio

JERUSALÉM - O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, chegou a Israel na manhã desta segunda-feira, 24, para uma viagem de cinco dias pelo Oriente Médio, que vai discutir a normalização das relações entre o Estado hebraico e os países árabes.

Segundo imagens divulgadas pela embaixada dos Estados Unidos, Mike Pompeo usava uma máscara sanitária com as cores da bandeira americana quando desceu do avião, que pousou no aeroporto Ben Gourion, em Tel Aviv.

Pompeo se encontrará com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, com quem falará sobre as relações com o Irã, as trocas comerciais e o "aprofundamento" das relações entre Israel e o resto do Oriente Médio, disse o porta-voz do secretário de Estado em Washington.

Depois de Israel, o chefe da diplomacia norte-americana irá a Cartum para discutir a "transição" no Sudão, que no ano passado pôs fim a três décadas de governo de Omar el Beshir. Também examinará um possível fortalecimento dos laços entre as autoridades sudanesas e israelenses.

Pompeo irá então viajar para Bahrein e os Emirados, disse seu porta-voz.