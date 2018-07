Milhões ficam sem energia após nevasca no nordeste dos EUA

A tempestade que assolou desde o Estado da Virgínia Ocidental até o Maine de sábado até domingo à noite causou pelo menos oito mortes, a maioria em estradas escorregadias. Muitas estradas ainda estavam com bloqueios para orientar o tráfego perto de árvores e linhas de energia derrubadas.

Lugares enfeitados com fantasmas e duendes ficaram cobertos com neve recorde para o mês de outubro em muitas regiões, como 81 centímetros na cidade de Peru, em Massachusetts, segundo o Serviço Meteorológico Nacional.

Em todo a região Nordeste, mais de 2,2 milhões de clientes ficaram sem energia na manhã de segunda-feira.

"Que tempestade, ainda estou sem luz!", disse o senador Scott Brow num post na manhã de segunda-feira no Twitter desde sua casa em Wrentham, Massachusetts.

A apenas 45 minutos a noroeste de Nova York, em West Milford, Nova Jersey, a neve chegou a 48 centímetros.

Apesar de uma segunda-feira de sol, várias linhas de trem de Nova Jersey para Nova York permaneceram interrompidas.

O governador de Connecticut, Dannel Malloy, disse que 100 rodovias estaduais foram fechadas e mais 200 parcialmente fechadas.

Connecticut foi particularmente atingido e Malloy considerou a falta de energia em seu Estado como a pior da história.

Em Nova Jersey, a concessionária PSE&G estava contando com a ajuda de equipes que viajaram do Alabama, Geórgia e Mississippi para ajudar a restaurar a energia para alguns dos seus milhares de clientes que estavam sem luz.

Com as escolas fechadas por conta da neve, as crianças ficaram encantadas com o fim de semana prolongado, mas seus pais foram informados que, por causa de fios desencapados, as brincadeiras de Halloween deveriam ser ajustadas para que as crianças estivesse em casa antes do anoitecer, e um adulto deveria acompanhá-las.

Em Worcester, Massachusetts, a cidade pediu aos pais, escolas e vizinhos para adiar as celebrações do Dia das Bruxas até quinta-feira, quando o tempo deve estar mais quente e as árvores e linhas de energia derrubadas provavelmente já terão sido removidas.

(Reportagem adicional de Barbara Goldberg)