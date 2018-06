Militantes devem manter territórios capturados no Iraque, alertam EUA Militantes sunitas estão "bem posicionados" para manter uma larga porção dos territórios capturados no norte e no oeste do Iraque se o governo de Bagdá não conseguir realizar uma contra-ofensiva robusta, disse um funcionário de alto escalão da inteligência dos Estados Unidos nesta terça-feira.