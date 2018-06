Moradores aguardam para voltar para casa depois de explosão no Texas

Desde a explosão, que destruiu área da cidade de 2.700 habitantes, equipes de resgate vêm trabalhando para garantir que é seguro para os moradores voltares às casas, de acordo com o sargento Jason Reyes, do Departamento de Segurança Pública do Texas.

Autoridades disseram na sexta-feira que o número de mortos na explosão chegou a 14, com 200 pessoas feridas. Reyes disse neste sábado que estes números não se alteraram.

Steve Vanek, um bombeiro voluntário e funcionário da prefeitura, disse que a cidade planeja criar uma central telefônica para avisar os moradores quando cada um poderá voltar para casa.

O incêndio e a explosão na empresa West Fertilizer, causou estragos numa grande área, afetando um complexo com 50 apartamento, demolindo 50 casa e derrubando uma creche e escolas. Houve registro de que dezenas de casas foram danificadas.

