Moradores voltam para cidade atingida por tornado fatal nos EUA

A cidade de Pilger, que tem poucos quarteirões e abriga cerca de 350 pessoas, foi atingida diretamente na tarde de segunda-feira por tornados que varreram uma área de cultivo no norte do Nebraska, devastando mais de 75 por cento dos edifícios, disseram autoridades.

"Pilger se foi", declarou Sanford Goshorn, diretor de gerencimento de emergências do condado de Stanton. "O tornado passou bem pelo centro da cidade”.

Uma criança de cinco anos morreu em uma casa móvel e uma segunda pessoa perdeu a vida em um acidente de trânsito no leste da cidade, disse o xerife do condado de Stanton, Mike Unger, a repórteres. Dezenas de pessoas foram atendidas em hospitais por ferimentos provocados pela tempestade, informaram as autoridades.

Pilger, que se localiza 160 quilômetros a noroeste de Omaha, foi a cidade mais atingida em uma área de três condados. Entre os edifícios danificados ou destruídos estão a prefeitura, a sede do corpo de bombeiros, a agência dos correios, a biblioteca e a escola, disse Unger.

O xerife afirmou que entre 40 e 50 casas foram destruídas ou danificadas quando o tornado disparou para o nordeste passando por Pilger.

O Centro de Previsões de Tempestade do Serviço Nacional de Meteorologia de Norman, Oklahoma, relatou pelo menos um e possivelmente dois casos em que um par de tornados de grandes proporções ocorreu simultaneamente, um fenômeno raro, segundo meteorologistas.

Uma ameaça de tempestades severas nesta terça-feira se estende do leste de Montana até áreas tão distantes no leste e no norte quanto Nova York e Vermont, afirmou o meteorologista Bill Bunting.

(Reportagem adicional de Schubert, em Omaha; e de Mary Wisniewski e Nick Carey, em Chicago)