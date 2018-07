Mortes por febre do Nilo Ocidental aumentam 32% nos EUA em uma semana

Com esses resultados em 2012, o surto da doença, causada por um mosquito, é o mais severo registrado até hoje nos EUA.

Até o momento foram constatados 1.993 casos da febre do Nilo Ocidental em 2012, de acordo com as autoridades sanitárias, enquanto até a semana passada o total registrado pelo Centro para o Controle de Doenças dos EUA (CDC) estava em 1.590.

No total, morreram 87 pessoas no ano -- até uma semana atrás, eram 66.

A doença foi verificada em pessoas, pássaros e mosquitos em 48 Estados norte-americanos -- somente não está presente no Alasca e no Havaí. Quase metade dos casos são do Texas, que tem sido o epicentro do surto deste ano, segundo o CDC.

O surto deste ano já é três vezes maior do que o do ano passado, quando foram registrados 712 casos, com 43 mortos.

