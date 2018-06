Mudanças fiscais de Obama sofrem críticas de republicanos

O novo plano de tributação apresentado pelo presidente Barack Obama foi rapidamente contestado pelos republicanos neste domingo, que reforçaram os desafios que representam qualquer tentativa de mexer no sistema tributário norte-americano.

Com o começo de um novo mandato no Congresso neste mês, sob comando majoritariamente republicano, os parlamentares vêm discutindo cada vez mais a reforma tributária. No entanto, com o Congresso profundamente dividido na questão da política fiscal, o mais recente plano de mudança nos impostos apresentado por Obama terá, provavelmente, de lidar com forte oposição.

Incapaz de se comprometer com mudanças nos impostos e nos gastos públicos, Washington não tem feito nenhuma mudança significativa nas leis relativas a tributos em 28 anos, embora seja de conhecimento público que o sistema tributário é cheio de brechas e não arrecada receita o suficiente para pagar as contas do país.

A economia dos Estados Unidos está crescendo novamente e no último ano gerou empregos em ritmo recorde, como não se via desde 1999. Embora o governo ainda pegue dinheiro emprestado para atender ao orçamento, o déficit têm diminuído de forma significativa.

Sobre o próximo discurso de Obama na terça-feira, funcionários da administração federal disseram no sábado que o presidente democrata vai anunciar novos impostos para os ricos e para os bancos de Wall Street, dois redutos eleitorais dos republicanos.

Obama propõe aumentar de 23,8 por cento para 28 por cento o imposto sobre ganhos de capital, além de também fechar uma brecha fiscal que permite que os herdeiros de grandes propriedades evitem o pagamento de impostos sobre os ativos que eles herdam.

Ele também propõe a criação de uma taxação sobre os passivos das 100 maiores instituições financeiras do país.

"O presidente precisa parar de escutar seus aliados liberais que querem aumentar impostos a todo custo e começar a trabalhar ao lado do Congresso para consertar nosso quebrado sistema tributário", disse o senador republicano Orrin Hatch, o mais importante autor de projetos sobre tributação no Senado.

As propostas de Obama significariam mais impostos para "pequenos negócios, poupadores e investidores", disse Hatch em comunicado.

Os republicanos do Congresso querem votar projetos que garantam a exoneração de impostos por empresários, à exemplo de uma lei criada por Obama que garantia exoneração fiscal a fabricantes de dispositivos médicos. Outro plano republicano pede o corte de todos os impostos sobre as empresas.

(Por Kevin Drawbaugh)