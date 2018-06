Mulher assume culpa por suicídio assistido de veterano de guerra

Elizabeth Barrett, de 66 anos, confessou ser culpada e recebeu três anos de condicional, em vez de prisão, por não ter ficha criminal, estar doente e pelo desejo da própria família do veterano, de acordo com a Promotoria do condado de Orange.

"Eu acho que a Sra, Barrett aceitou assumir a culpa em vez de batalhar nos tribunais por causa de seus próprios problemas médicos, e as pessoas (promotores) foram razoáveis e fizeram uma oferta de condicional", afirmou o advogado da ré, Daryl Anthony, após a audiência na Corte Superior.

Anthony disse que sua cliente está sofrendo de câncer e passando por quimioterapia.

Barrett conheceu Jack Koency, de 86 anos, por meio de um grupo de idosos que se reuniam regularmente em um Starbucks perto de sua casa, em Laguna Woods, e foi acusada de planejar e auxiliar no suicídio após se encontrar com ele cerca de uma semana antes de sua morte, em 2011.

Koency sofria com depressão desde a Segunda Guerra Mundial, mas não estava com doença terminal ou acamado.

Promotores disseram que Barrett levou Koency até uma filial da Neptune Society, uma cremadora, para preparar o próprio funeral. Ela então comprou iogurte, uma garrafa de conhaque e remédio para azia para conter o refluxo do ácido por tomar as altas doses de Oxycontin, um analgésico.

Após dirigir de volta ao apartamento, Barrett preparou uma quantidade letal de Oxycontin e misturou ao iogurte, dando a ele em seguida, de acordo com os promotores. Koency ingeriu o produto, deitou em sua cama e morreu.

Após a morte, Barrett removeu suas medalhas da Segunda Guerra Mundial da parede de seu apartamento e as colocou em seu carro antes de ligar para a emergência, afirmando que o encontrou morto, disseram os promotores.

Investigadores disseram ter achado uma gravação que mostrava a idosa preparando o medicamento, misturando-o ao iogurte e tirando as medalhas da parede. A fita foi gravada por uma câmera ativada por movimento dentro do apartamento.

Autoridades disseram que Koency sofreu de depressão proveniente de "algum tipo de incidente de fogo amigo" durante a guerra, e não tinha contato com suas duas filhas.