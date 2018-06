Mulher e duas crianças morrem esfaqueadas em apartamento de NY

Ao atender a um chamado ao serviço de emergência 911, na noite de domingo, a polícia encontrou a mulher, identificada como Deisy García, de 21 anos, morta com múltiplos ferimentos de faca em um quarto do apartamento na área de Jamaica, no distrito do Queens.

As duas filhas dela, Daniela Mejía, de 2 anos, e Yoselin Mejía, de 1 anos, também tinham sido esfaqueadas várias vezes e foram declaradas mortas no local, disse a polícia.

No fim desta segunda-feira, a polícia procurava Miguel Mejía-Ramos, de 28 anos, o pai das crianças, como suspeito da matança.

(Reportagem de Chris Michaud, reportagem adicional de Ellen Wulfhorst)