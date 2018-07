Na África, Michelle Obama inicia 2a viagem sozinha ao exterior

A mulher de Barack Obama desembarcou em uma base aérea de Pretória, a capital sul-africana, logo antes das 19h30 (16h30 em Brasília). A viagem inclui visitas a Johanesburgo e Cidade do Cabo, e também a Botsuana, um país vizinho.

Há um forte simbolismo na viagem, já que Michelle é a primeira primeira-dama norte-americana com ascendência africana.

Na África do Sul, ela será recebida por Graça Machel, esposa do ex-presidente Nelson Mandela. Michelle também visitará a ilha de Robben, perto da cidade do Cabo, onde Mandela esteve preso, e Soweto, subúrbio de Johanesburgo que foi um foco da resistência negra ao regime racista do apartheid nas décadas de 1970 e 80.