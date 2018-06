Navio dos EUA com 550 marines entra no Golfo Pérsico, diz CNN O navio USS Mesa Verde, da Marinha norte-americana, com 550 fuzileiros navais a bordo, entrou no Golfo Pérsico na manhã desta segunda-feira para apoiar uma possível operação dos Estados Unidos em auxílio ao governo iraquiano, liderado pelos xiitas, em combate a uma insurgência islamita sunita que ocupou uma ampla área no norte do Iraque, informou a rede CNN.