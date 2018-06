Nordeste dos EUA se prepara para possível maior nevasca em anos

Os meteorologistas advertiram que a nevasca deve começar leve na sexta-feira de manhã e logo aumentar para se tornar uma tempestade até as primeiras horas da tarde, fazendo com que o prefeito de Boston, Thomas Menino, ordenasse o fechamento das escolas na cidade.

Ele pediu às empresas que deixassem seus funcionários ficar em casa.

"Quero lembrar a todos que usem o senso comum e não permaneçam nas ruas de nossa cidade. Basicamente, fiquem em casa", disse Menino a jornalistas. "Fiquem dentro até amanhã (sexta-feira) após o meio-dia", aconselhou.

O Serviço Meteorológico Nacional disse que em Boston poderá cair entre 30 e 60 centímetros de neve na sexta-feira e sábado, a primeira nevasca importante em quase dois anos. São esperados ventos de entre 95 e 120 quilômetros por hora durante o dia.

Deve nevar com mais força nos arredores de Boston, a região mais povoada da cidade, enquanto que localidades desde Hartford, em Connecticut, até Portland, no Maine, terão pelo menos 30 centímetros de neve.

Se cair mais de 46,2 centímetros de neve em Boston, a tempestade estará entre as 10 maiores nevascas registradas na cidade. Entre 17 e 18 de fevereiro de 2003 caíram 70,1 centímetros de neve na cidade.

Companhias aéreas já cancelaram mais de 1.200 voos programados para sexta-feira, de acordo com o site FlightAware.com, com o maior número no Aeroporto Internacional Newark Liberty, Chicago O'Hare e Boston Logan.

(Reportagem de Scott Malone)