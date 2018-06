Norte-americanos comemoram Ação de Graças com desfiles, viagens e compras

O frio desta manhã e a noite chuvosa e com neve na costa leste do país dificultam as condições de viagem num dos feriados mais concorridos do ano. A expectativa é de que 43 milhões de pessoas se desloquem durante o período, segundo o grupo de viagem AAA.

A natureza deu um refresco para Nova York, e os ventos ficaram pouco abaixo do nível que impediria o voo dos gigantes balões da tradicional parada da Macy's.

Em Glen Ridge, Nova Jersey, 3.000 pessoas participaram de uma corrida matinal com chapéus e adereços que faziam referência ao peru de Ação de Graças.

"Ainda bem que eu posso ainda correr oito quilômetros no Dia de Ação de Graças. É uma maneira ótima de começar o dia, já que eu vou passar o resto dele na cozinha", disse Patty Orsini, uma analista de marketing de 54 anos.

Os comerciantes têm neste ano o início mais cedo do período de compras que antecede o Natal, com as promoções da chamada "Black Friday" sendo oferecidas antes mesmo das comemorações de Ação de Graças.

Em Nova York, a loja Lord & Taylor na Quinta Avenida recebeu os clientes às 9h da manhã. Na Times Square, o comércio funcionou normalmente.

As compras antecipadas geraram protestos e petições on-line dos que condenavam o fato de trabalhadores passarem o dia longe das famílias.

Em Nova York, a expectativa é de que o tradicional desfile da Macy's atraia um público de 3 milhões de pessoas em seu trajeto por Manhattan e outras 50 milhões pela televisão.

Em uma rara coincidência, o dia de Ação de Graças coincide com a festa judaica de Hanukkah neste ano.

