Nos EUA, ação de atirador reacende debate sobre armas; no Brasil, internautas lembram 'Clube da Luta'

Enquanto entre os internautas brasileiros a ação do atirador que matou 12 pessoas durante uma sessão de Batman no Colorado foi vista como um ato de loucura, nos Estados Unidos o episódio reacendeu o debate sobre o porte de armas e expôs o medo de muitos. O incidente figura entre os assuntos mais comentados no Twitter tanto lá quanto aqui, mas a discussão nas redes sociais toma rumos diferentes.

"É hora de tirar as armas dos cidadãos, desculpe dizer", escreveu Jimmy Palmiotti (@jpalmiotti) em seu perfil no site.

Outro usuário, Robin Rimbaud (@robinrimbaud), publicou o recado: "América, por favor, pare de dar acesso às armas, isso é desnecessário."

Muitos já dizem ter medo de ir ao cinema. "Tenho medo de ver o novo Batman depois desse tiroteio no Colorado", afirmou Brittany Aylott (@aylott_brittany).

O estudante Edward Nigma (@OhMyGodItsJamie) indagou: "Que mundo é esse em que você não pode nem ir ao cinema sem medo de ser baleado?"

Orações. Com a hashtag #praycolorado, diversos pedidos de oração mobilizaram a rede no país. "Estou rezando pelas pessoas que foram assassinadas no Colorado enquanto assistiam ao Batman. Mundo estúpido em que vivemos, Deus abençoe as vítimas e as famílias", twittou Javier Cruz (@str8CRUZn), da Flórida.

'Clube da Luta'. Por aqui, muitos internautas relacionaram a tragédia em Denver com a chacina durante a exibição de Clube da Luta em São Paulo, em 1999. À época, o então estudante de medicina Mateus da Costa Meira invadiu uma sessão de cinema no Morumbi Shopping e abriu fogo contra o auditório. Três pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas.

Daniel Herculano (@DanielHerculano) e Lucas Oliveira (@lucasafoliveira) publicaram:

A frequência com que ação de atiradores assola a sociedade norte-americana também foi discutida entre os usuários do Twitter no Brasil. Thiago Santa Rosa (@thiagorsr), de Mauá (SP), escreveu: