Nova-iorquinos disputam combustível após tempestade secar bombas

DAVID SHE, Reuters

Mais da metade de todos os postos de gasolina na área de Nova York e Nova Jersey foram fechados por causa do esgotamento de combustível e falta de energia, frustrando as tentativas de restabelecer a vida normal, disseram autoridades do setor.

Relatos de longas filas, postos às escuras e tanques vazios circularam em toda a região. Alguns proprietários de postos não foram capazes de bombear combustível devido à falta de energia, enquanto outros esgotavam suas reservas por causa do aumento da demanda e problemas logísticos na entrega de combustível.

A falta de postos de gasolina em funcionamento deverá agravar os problemas de locomoção na região, já que o sistema de metrô de Nova York começará a operar apenas parcialmente na quinta-feira e os transportes ferroviário e de ônibus foram severamente afetados.

"Eu não tenho nenhuma luz e preciso dessa gasolina para o meu gerador", disse Abdul Rahim Anwar em um posto de serviço em Gowanus, no Brooklyn, enquanto colocava dois galões cheios em seu caminhão.

A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos temporariamente dispensou os requisitos de gasolina limpa para 16 Estados na Costa Leste até 20 de novembro para tentar ajudar a aliviar a crise de abastecimento.

(Reportagem adicional de Robert Gibbons, Matthew Robinson, Janet McGurty e Edward McAllister)