Nova onda de frio provoca fechamento de escolas e adiamento de voos nos EUA

Pelo menos duas mortes foram atribuídas ao clima, que tornou as estradas perigosas. Perto de Emmitsburg, no Estado de Maryland, um motorista perdeu o controle do veículo e se chocou contra um caminhão de transporte de carga, segundo a polícia estadual de Maryland.

Em Versailles, no Estado de Kentucky, o carro de uma mulher atingiu uma árvore depois de patinar em uma rodovia congelada, disse a polícia local.

Estão previstas rajadas de vento de cerca de 50 quilômetros por hora em partes da costa atlântica, com temperaturas de 12 graus negativos em boa parte da área de Nova York, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional (NWS, na sigla em inglês).

"Está brutal aqui fora", disse Ian Chapin, de 28 anos, um técnico de manutenção que enfrentava fortes ventos enquanto colocava combustível em seu carro de trabalho num posto nas imediações da Filadélfia.

Os aeroportos dos EUA registraram cerca de 3.500 atrasos ou cancelamentos de voos desde quarta-feira, sendo o La Guardia, em Nova York, o mais duramente afetado, de acordo com a FlightAware.com.

Trabalhadores residentes nos subúrbios tremiam enquanto aguardavam trens atrasados para a cidade de Nova York. "Estava imprevisível e lotado", disse Linda Beck, de 37 anos, de South Orange, New Jersey, produtora da Nickelodeon que ficou presa num trem por uma hora e meia.

A maior quantidade de neve foi registrada em Norwell, subúrbio de Boston, no Estado de Massachusetts, com 46,4 centímetros, e Manalapan, New Jersey, com 40,1 centímetros, de acordo com o serviço meteorológico.

Segundo a porta-voz do NWS, Chris Vaccaro, não há previsão de que as temperaturas subam acima do ponto de congelamento antes de sábado. "Os céus estão limpos, mas o ar ártico está sendo despejado na região", declarou Chris.

SUDESTE MAIS FRIO QUE O ALASCA

A frente fria na Costa Leste se estende pelo sul até os Estados da Flórida, Geórgia e Alabama, onde foi lançado um alerta de congelamento, com a previsão de que as temperaturas à noite cheguem a menos 2 graus Celsius - mais frio do que em Anchorage, no Alasca, onde o prognóstico é de chuva noturna e temperaturas baixas em torno de 2 graus, disse Chris.

A neve pesada levou ao fechamento de escolas na Filadélfia e muitos subúrbios de New Jersey, Rhode Island e outros Estados.

Adolescentes empreendedores, como Daniel O'Connell, de 15 anos, de Abington, Pensilvânia, viu uma chance de ganhar algum dinheiro e saiu pela vizinhança se oferecendo para limpar calçadas em troca de pagamento.

