Novo favorito dos Republicanos terá avaliação dura em debate

Cain estará no centro do debate patrocinado pela CNN a partir das 22h (horário de Brasília) em Las Vegas, mas a história dele não será a única importante.

O ex-governador de Massachusetts Mitt Romney também precisa "se vender" para os eleitores conservadores que buscam uma alternativa.

Muitos especialistas em política acreditam que Romney vai acabar sendo o indicado do Partido Republicano para enfrentar o presidente Democrata, Barack Obama, no próximo ano, mas ele ainda tem um longo caminho a percorrer.

O governador do Texas, Rick Perry, um conservador acirrado, precisa provar que também pode se manter no palco com seus principais rivais, depois de quatro performances vacilantes em debates que o tiraram da posição de favorito.

Cain, ex-presidente-executivo da Godfather's Pizza e orador motivacional, atingiu o topo das pesquisas entre os Republicanos com base na simplicidade de seu plano de crescimento "9-9-9", que reformaria o código tributário norte-americano.

Especialistas questionaram se a sua ideia de cortar os impostos corporativos e a renda de pessoa física para 9 por cento enquanto criaria um imposto sobre vendas nacional de 9 por cento, iria, na verdade, elevar os tributos sobre os norte-americanos de renda baixa e média, prejudicando os mais necessitados.

O plano econômico de Cain, mais a sua ausência de credenciais em política externa e zero de experiência como governante podem se tornar um problema no momento em que ele começa a conquistar a atenção dos eleitores, que o veem como um novo rosto na política, alguém com um estilo inspirador.

Jennifer Duffy, especialista do Cook Political Report, de posição neutra, afirmou que Cain é o último a se beneficiar da busca dos conservadores por alguém além de Romney porque eles têm dúvidas sobre a profundidade de suas crenças conservadoras.

"Parte do apelo de Cain é que ele não faz parte do processo, ele não é político", disse Duffy. "Ele é um cara que fala claramente... Ele é o único por aí atualmente que de fato tem uma ideia 'nova'".

Romney tem apresentando um desempenho firme em debates e mantém apoio sólido nas pesquisas, mas os conservadores ainda têm dúvidas.

"Ele precisa mostrar que pode continuar lutando e ser um conservador bom, forte", avaliou o estrategista Republicano Scott Reed.

Já Perry tem a tarefa de recapturar a animação de quando ele anunciou sua candidatura, há dois meses. Seus debates, além da posição favorável a uma ajuda de custo para a faculdade de imigrantes ilegais, o prejudicaram entre os conservadores.