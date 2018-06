NSA monitora milhões de mensagens de texto no mundo todo, diz jornal A Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA, na sigla em inglês) monitora diariamente quase 200 milhões de mensagens de texto ao redor do mundo, recolhendo dados pessoais sobre planos de viagens, contatos e transações com cartão de crédito, revelou o jornal britânico Guardian na quinta-feira.