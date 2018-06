Obama anuncia medidas contra violência armada e pede ação rápida do Congresso O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou nesta quarta-feira medidas para reduzir a violência armada no país e pediu uma ação rápida do Congresso para o controle de armas, além de prometer que usará "todo o peso que seu gabinete tiver" para torná-las uma realidade.