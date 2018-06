Obama anuncia na próxima semana como pretende criar empregos na indústria dos EUA O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou que ele mostrará na próxima semana como planeja criar empregos no setor manufatureiro do país, um dos objetivos econômicos que ele estabeleceu para o seu governo no ano passado e que agora está recebendogrande atenção da Casa Branca.