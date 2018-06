Obama anuncia novas sanções contra a Rússia por crise na Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou uma nova rodada de sanções contra a Rússia nesta quarta-feira pelo que chamou de um fracasso de Moscou em adotar medidas para atenuar a violência no leste da Ucrânia.

Obama, em pronunciamento na Casa Branca, disse que as novas sanções mostram que há consequências para as agressões do presidente russo, Vladimir Putin, na região.

Os EUA impuseram nesta quarta as sanções mais abrangentes do país até agora contra a Rússia, incluindo as empresas Gazprombank e a Rosneft Oil, além de outros grandes bancos e companhias de energia e defesa e autoridades políticas.

Washington tem aumentado constantemente as sanções financeiras contra a Rússia pelo o que consideram ser uma interferência de Moscou na vizinha Ucrânia.