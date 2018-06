Obama anuncia novas sanções dos EUA contra Rússia por Ucrânia

Obama disse que as novas sanções vão restringir as exportações militares de alta tecnologia da Rússia, e alertou que uma próxima fase pode representar sanções "setoriais" mais amplas contra a economia russa, atingindo setores como o bancário e o de defesa, se Moscou continuar com a "agressão" contra a Ucrânia.

"Ainda hoje, será feito um anúncio e posso dizer-lhes que vai ampliar as sanções já existentes", disse Obama em entrevista coletiva em Manila durante visita às Filipinas. "Estas sanções representam o próximo estágio de um esforço calibrado para mudar o comportamento da Rússia."

As sanções têm como objetivo punir Moscou por não cumprir o acordo para reduzir a tensão na Ucrânia, onde separatistas pró-Rússia tomaram diversos prédios do governo ucraniano.

(Por Matt Spetalnick e Mark Felsenthal)